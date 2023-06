Proiectul de construire a Spitalului Regional de Urgenta (SRU) Iasi a intrat in linie dreapta. Autoritatile centrale au lansat cea de-a doua licitatie importanta in relatie cu acest proiect: un contract de 44 milioane lei care presupune supervizarea lucrarilor, cu termen de ofertare pe 24 iulie. In prezent, este in desfasurare prima procedura lansata de Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate (ANDIS): 28 milioane lei pentru lucrari preliminare (organizare santier, ... citeste toata stirea