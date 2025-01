Spitalului "Parhon" a primit Ordinul "Meritul Sanitar"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a inmanat vineri, 17 ianuarie 2025, echipei Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" Ordinul "Meritul Sanitar" in grad de Ofiter acordat de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pe 5 aprilie 2024, cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatatii, "in semn de apreciere pentru profesionalismul si daruirea de care au dat dovada generatiile de medici, asistenti si alte ... citește toată știrea