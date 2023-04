Programul national "Dezvoltarea sportului scolar si universitar" a fost lansat de Ministerul Sportului. Acesta reglementeaza cadrul general de desfasurare a activitatilor in cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare. Unul dintre obiectivele programului national este cresterea numarului de participanti din randul elevilor si studentilor in competitiile sportive scolare si universitare de orice nivel.Un scop al programului consta in dezvoltarea educatiei generale si permanente a ... citeste toata stirea