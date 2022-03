Sprijin din partea CJ pentru ONG-urile care ajuta refugiatii

Consiliul Judetean (CJ) Iasi anunta luarea unor masuri care sa faciliteze sprijin refugiatilor in situatia actuala si sa previna lucrurile care s-ar putea petrece pe parcurs.Conform lui Marius Sorin Danga, vicepresedinte al CJ Iasi, recent au fost discutate diverse aspecte care ar putea preveni raul care se poate intampla, cat si felul in care ucrainenii din tara noastra pot fi ajutati in momentul de fata.Cum Organizatiile Nonguvernamentale (ONG) s-au mobilizat foarte bine in situatia ... citeste toata stirea