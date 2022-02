SRI va scoli cinci baieti cu ochi albastri la Universitatea Tehnica Iasi

SRI are nevoie de specialisti in Telecomunicatii, Electronica sau Calculatoare. In timpul facultatii, ei vor avea statut de student militar si vor intra si in evidentele Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul"Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) va putea pregati in urmatorul an universitar un numar de cinci studenti care vor lucra apoi pentru Serviciul Roman de Informatii. Practic, tinerii cu varsta de pana in 23 de ani au posibilitatea ca luna aceasta sa isi ... citeste toata stirea