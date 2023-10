Noul pachet de masuri fiscal-bugetare asumat luna trecuta de Guvern ii bulverseaza pe cei care vor sa intre in afaceri, dar inca nu stiu ce forma de organizare a activitatii li se potriveste mai bine, PFA sau SRL.Potrivit proiectului de lege, pentru PFA-uri se are in vedere eliminarea plafoanelor pentru contributiile la sanatate, astfel ca vor plati la CASS 10% din veniturile nete, iar pentru SRL-uri sunt prevazute doua cote de impozitare: 1% pentru microintreprinderile care realizeaza ... citeste toata stirea