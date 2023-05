Primele licitatii pentru construirea Spitalului Regional de Urgenta (SRU) Iasi vor avea o valoare de aproape 100 milioane lei. Procedurile vor fi lansate in aceasta vara, iar lucrarile efective vor incepe in toamna. In primul rand este vorba despre lucrari pregatitoare construirii efective a unitatii: organizare de santier, terasamente si imprejmuire, excavare grosiera, lucrari de protejare a sapaturii si lucrari de deviere a utilitatilor.Acest contract are o valoare de circa 30 milioane lei ... citeste toata stirea