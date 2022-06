Starea copilului in Iasi: multe mame minore; cresterea cazurilor de abuzuri sexuale

Starea copilului in Romania in anul 2022: unul din doi copii e supus unei forme de abuz, 41,5% dintre copii se afla in risc de saracie sau excluziune sociala, cea mai mare rata din UE.Intr-un raport publicat de Asociatia Salvati Copii, copiii romani sunt cei mai expusi saraciei si excluziunii sociale din intreaga Uniune Europeana, 4 din 10 copii fiind afectati de izolare sociala si educationala si lipsa conditiilor de trai decent. Judetul Iasi este unul dintre cele mai ingrijoratoare la nivel ... citeste toata stirea