Starea victimelor din accidentul tragic de la Vaslui: doi copii sunt in coma, mama lor va fi operata VIDEO

Accidentul produs luni seara in judetul Vaslui a facut 12 victime, sase dintre acestea fiind copii. Doi minori au murit, iar alti doi se afla in stare grava, la Iasi. Trei dintre victimele accidentului petrecut luni seara in judetul Vaslui au fost transportate de urgenta la Iasi, in stare grava. Doi dintre pacienti sunt copii in varsta de 4, respectiv 2 ani, iar a treia persoana este mama acestora."La ora 20.31 am primit informarea despre activarea Planului Rosu, in judetul Vaslui. Am alertat ... citeste toata stirea