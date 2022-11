Start al Campaniei de Craciun a ZdI. Haideti sa-i scoatem din iarna pe prichindeii din Pietris! (FOTO)

Mos Craciun va sosi anul acesta in satul Pietris din comuna Dolhesti mult mai incarcat ca de obicei. "Ziarul de Iasi" organizeaza si in acest an traditionala Campanie de Craciun, prin care incercam sa imbracam si sa incaltam 100 de copii, prescolari si scolari, de la scoala din sat.Anul acesta ne propunem ca, alaturi de cititorii nostri, sa le oferim un zambet de Craciun prin indeplinirea dorintelor, si o iarna cat mai usoara, prin cumpararea ghetutelor din piele imblanite si hainelor ... citeste toata stirea