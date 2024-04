Start in cariera pentru tinerii ieseni: experienta practica in Italia

ADV Romania lanseaza o noua runda de inscrieri pentru tinerii ieseni cu varsta intre 18 si 29 de ani, care momentan nu sunt angajati si nici nu urmeaza cursuri educationale sau de formare.Proiectul "JobDirect pentru tinerii NEETs in cadrul initiativei ALMA" este un proiect de incluziune activa cu scopul de a oferi acestor tineri posibilitatea sa isi gaseasca un loc de munca si sa se integreze in societate, prin imbunatatirea competentelor, cunostintelor si experientei in medii profesionale ... citește toată știrea