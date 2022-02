Startup co-fondat de un programator iesean, cumparat de o mare companie canadiana

Un programator roman a fondat, in Danemarca, alaturi de un asociat, un startup IT, iar acum, dupa doi, ani firma a fost cumparata de o mare companie din Canada.Ciprian Florescu (27 de ani) este un programator din Iasi. A facut liceul la "Moisil", in Iasi, la profil de informatica, apoi a terminat tot info la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", dupa care s-a dus la Copenhaga sa-si faca masteratul, tot pe info. Aici s-a angajat cativa ani la o companie IT, ... citeste toata stirea