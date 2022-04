Statie de incarcare rapida la Moldova Center, Iasi (P)

La inceputul lunii aprilie 2022, in parcarea Moldova Centerdin Iasi a fost amplasata o statie de incarcare auto rapida de 50 kW, statie, care permite reincarcarea cu o durata de asteptare mult mai scurta decat statiile obisnuite.Astfel, Moldova Center vine in intampinarea nevoilor clientilor care doresc sa rezolve problema incarcarii masinilor electrice in centrul orasului, castigand timp pe care il pot valorica mergand la masa, la diverse cumparaturi sau pentru alte activitati in zona. ... citeste toata stirea