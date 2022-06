Statii pentru incarcarea masinilor electrice in Miroslava

Utilizatorii de vehicule electrice vor putea sa-si incarce masinile si in Comuna Miroslava. Primele statii de acest gen vor fi amplasate in satele Miroslava, Valea Adanca si Uricani. Valoarea totala a investitiei este estimata la suma de 917.936,59 lei (cu TVA), cofinantarea Comunei Miroslava urmand a fi de 158.716,59 lei (cu TVA), iar restul de bani urmand a fi accesati de la de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. In proiect este prevazut ca fiecare statie sa aiba cate doua puncte de ... citeste toata stirea