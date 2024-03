Statiile de monitorizare a calitatii aerului din cel mai poluat oras intra in revizie

Astfel, in perioada 19 februarie - 19 aprilie 2024, statiile care formeaza reteaua de monitorizare a calitatii aerului din judetul Iasi se afla in programul de revizie generala.Unde se afla cale sase statii de monitorizareCele sase statii de monitorizare sunt operate de Agentia pentru Protectia Mediului. Trei dintre ele se afla in municipiul Iasi, in timp ce altele trei se afla in afara orasului. Acestea intra in revizie generala ca urmare a punerii in aplicare a prevederilor Contractului ... citește toată știrea