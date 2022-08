STATISTICI INEDITE Cat se castiga la Iasi? Salarii cu 1.000 de lei mai mari la Bucuresti si cu 600 de lei la Cluj

Iasul este pe locul sase in tara dupa castigul salarial mediu net pe luna, calculat la jumatatea acestui an, la o distanta consistenta de Bucuresti, Cluj si Timis. Astfel, in luna iunie, un bucurestean a avut un salariu cu 240 de euro mai mare decat un iesean. Clujenii au fost remunerati, in medie, cu aproape 150 de euro mai mult decat iesenii, iar timisenii cu 87 de euro mai mult. Si salariile medii din Sibiu si Ilfov le-au depasit pe cele din Iasi, insa acolo diferentele au fost mici, de 31, ... citeste toata stirea