Statisticile frumusetii - Saloanele de coafura, campioane la crestere dupa pandemie: 40 mil. lei. Iasul are cele mai multe saloane din tara

"Oglinjoara, oglinjoara, cine-s cei mai tunsi si ferchezuiti din tara?" Potrivit cifrelor financiare oglindite din bilanturile depuse de coaforuri si saloanele de frumusete, judetul Iasi a fost al treilea ca incasari obtinute de firmele de profil, dupa Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, unitati administrative speciale. Iar in Municipiul Iasi incasarile au crescut cu o treime in al doilea an de pandemie, fata de 2020. Realitatea din scaunul de coafor e insa alta: stilistii spun ca le-au ... citeste toata stirea