Peste 30.000 de litri de rachiu de vin au sfarsit in canalizarea Iasului. Evenimentul a fost urmat de un proces in care producatorul rachiului incearca sa recupereze de la Fisc accizele platite in avans. Curtea de Apel urmeaza sa ia o decizie finala, dupa ce Tribunalul a recunoscut doar partial pretentiile producatorului.Pe vremuri unul dintre cei mai importanti administratori de vii din judet, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie (SCDVV) din Copou producea si ... citeste toata stirea