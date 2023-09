Statul a fost tras in piept cu o jumatate de milion de euro de o ieseanca fara studii si fara ocupatie. Suma reprezinta prejudiciul provocat de aceasta prin evaziune fiscala. Singurul lucru pe care l-a mai putut face Fiscul a fost sa obtina o condamnare severa a Crengutei Stanescu. "Scoala vietii" si-a demonstrat eficienta.In martie 2019, procurorii Parchetului de pe langa Tribunal au trimis-o in judecata pe "Stanescu Crenguta (fiica lui Natural si Natural, domiciliata in sat Lunca Cetatuii, ... citeste toata stirea