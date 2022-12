Statul New York va interzice vanzarea de animale de companie in pet shop-uri incepand din 2024

Magazinele de animale de companie nu vor mai putea sa vanda caini, pisici si iepuri in statul New York din decembrie 2024 in baza unei noi legi, semnate joi de guvernatorul Kathy Hochul, menite sa stopeze furnizarea de animale din asa-numitele "ferme de catei", in care bunastarea animalelor este ignorata pentru maximizarea profiturilor, relateaza vineri Reuters.Democrata Kathy Hochul a declarat ca interzicerea vanzarii in pet shop-uri de animale de companie va ajuta la protejarea bunastarii ... citeste toata stirea