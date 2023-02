Statul roman trebuie sa faca totul pentru a o sprijini pe Presedinta Maia Sandu si Republica Moldova in parcursul european! (P)

Republica Moldova nu trece printr-o criza politica, asa cum incearca sa insinueze propaganda putinista de la Chisinau si Bucuresti, direct interesata sa destabilizeze actuala guvernare pro-europeana si pro-democrata al carui lider este Maia Sandu.Schimbarea de guvern este un act de rutina in democratie, iar schimbarea de premier care are loc in aceste zile la Chisinau confirma doar ca mecanismele de reglaj in cadrul societatii moldovenesti functioneaza tot mai bine. Adica, exact pe dos decat ... citeste toata stirea