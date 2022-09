Statutul istoriei medicinei va fi redefinit la Iasi

Pentru a treia oara, Romania este gazda celui de-al 48-lea Congres al Societatii Internationale de Istoria Medicinei. Evenimentul se desfasoara in perioada 15-18 septembrie la Iasi, sub deviza "Semperm altius. Extinderea frontierelor". Pana acum, Romania a mai fost gazda in 1932 si in 1970.Congresul este dedicat evolutiei Medicinei si Farmaciei, personalitatilor de renume si descoperirilor marcante care au influentat istoria societatii omenesti in diferite timpuri si zone geografice, dar si ... citeste toata stirea