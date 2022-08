Muzeul Stiintei si Tehnicii "Stefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal National "MoldovaE Iasi organizeaza la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 21 august - 30 septembrie 2022, expozitia omagiala "Stefan Procopiu -50 de ani de la trecerea in vesnicie".Vernisajul va avea loc duminica, 21 august, ora 11.30, in spatiul Muzeului Stiintei si Tehnicii "Stefan Procopiu". Curatorul expozitiei este muzeograf, Teodora-Camelia Cristofor.La implinirea a jumatate de secol de la moartea sa, ... citeste toata stirea