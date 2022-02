Agentia Nationala Antidoping a anuntat ca are un nou presedinte, in persoana lui Stefan Rohnean. Acesta va ocupa locul lasat liber spre finele anului trecut de catre fostul arbitru international de fotbal, Cristian Balaj.Stefan Rohnean este licentiat in relatii economice internationale si stiinte juridice si are experienta ... citeste toata stirea