Stejarii de pe Platoul Repedea au fost gasiti taiati, incendiati si cu gunoaie in scorburi

Urmare a unei petitii inregistrate la Garda Nationala de Mediu-CJ Iasi precum si a aparitiei in mediul on-line a unor postari privind existenta in zona "Platou Repedea" a unor arbori din specia stejar incendiati, taiati sau avand in scorburi abandonate deseuri, GNM-CJ Iasi impreuna cu reprezentantii Garzii Forestiere Suceava - BGFJ Iasi, ai ANANP - ST Iasi si ai IPJ Iasi - SOP au realizat verificarea in teren a celor semnalate.Amplasamentul, situat in rezervatia naturala Locul Fosilifer ... citeste toata stirea