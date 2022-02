Stela Cheptea, un cunoscut arheolog iesean, se bate in instanta sa-si apere reputatia

Dupa o cariera de o jumatate de secol, unul dintre cei mai cunoscuti arheologi ieseni isi apara probitatea si onoarea profesionala in fata curtii supreme de justitie. Stela Cheptea a fost suspendata temporar din Registrul Arheologilor din Romania in urma disputelor provocate de supravegherea a doua santiere din zona centrala. Pana acum, demersurile Stelei Cheptea pentru anularea deciziei au ramas fara efect.Conform legii, lucrarile efectuate asupra unor monumente istorice sau in zone in care ... citeste toata stirea