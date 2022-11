STENOGRAME: Din culisele sedintei de CL in care s-a discutat despre finantarea asociatiei controversatului Morel Bolea (VIDEO)

Una dintre asociatiile fondate de Morel Bolea, retinut aseara de DIICOT, a fost finantata ani la randul de catre Primaria Iasi, cel mai cunoscut eveniment fiind o manifestare dedicata industriei modei.Municipalitatea a intentionat si in acest an sa finanteze o noua editie a evenimentului, un proiect de hotarare fiind inclus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din februarie, chiar daca in spatiul public deja se stia despre declansarea unei anchete penale de catre DIICOT.Cititi si: Mirel ... citeste toata stirea