Stiati ca astazi este "Ziua gestului frumos"? Festivalul Prieteniei de la Iasi, in Saptamana "Impreuna impotriva violentei"

In cadrul "Saptamanii Impreuna impotriva violentei", echipa Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Iasi organizeaza cea de-a XVI-a editie a Festivalului Prieteniei. Evenimentul are loc maine, 6 martie, de la ora 11, in sala de spectacole Radu Beligan de la Ateneul National din Iasi.Evenimentul este inscris in Calendarul Activitatilor Educative Regionale. Despre aceasta manifestare, organizatorii spun ca are ca scop "prevenirea comportamentelor agresive si a ... citește toată știrea