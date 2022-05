George Turcanasu, cadru didactic la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", a "fixat" in cateva fraze ce insemna Iasul la jumatatea secolului 19, in context european."Iasul in 1845. Capitala Moldovei. Aproximativ 60 de mii locuitori in epoca. Cel mai ancorat oras din Imperiul Otoman in modernitatea europeana. Impartea cu Bucurestiul rangurile 2-3 in ierarhia urbana (e greu de apreciat pozitia exacta!) ... citeste toata stirea