Stiati ca un monument emblematic al Iasului imita celebra sculptura a Greciei Antice *Nike de la Samothrace*? Licitatie anulata pentru a corecta degradarile

Primaria a anulat, la finalul anului trecut, licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor de restaurare a Monumentului Independentei. Procedura a fost lansata in luna iunie, in iulie au fost deschise ofertele, iar, in decembrie, licitatia a fost anulata. "Au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si financiare", este motivul invocat de Primarie si care a fost publicat in sistemul national ... citeste toata stirea