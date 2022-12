Stimati ieseni, (P)

Anul 2022, an care sta sa se incheie, a fost unul plin de framantari politice, economice, sociale, un an care poate nu a fost cel mai stralucit pentru multi dintre noi. Un an in care Romania a trecut prin toate, de la valul de refugiati ucraineni, la crizele si instabilitatea economica cauzata de cresterea preturilor la energie, etc.Poate ca mediul politic nu a luat cele mai bune decizii pentru multi dintre romani, asta si pentru ca unii s-au preocupat mai mult de nimicirea adversarului si nu ... citeste toata stirea