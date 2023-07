Un caz deosebit de ciudat tratat peste weekend in Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. Un barbat de 54 de ani a fost preluat de la domiciliu de echipajul de terapie intensiva mobila, cu o plaga injunghiata la nivelul abdomenului. Acesta le-a spus medicilor ca s-ar fi injunghiat, din greseala, cand incerca sa taie o felie de salam acasa.Medicii l-au internat de urgenta pe Sectia Chirurgie IV pentru o plaga penetranta in abdomen, dar socul a aparut in ... citeste toata stirea