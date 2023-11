Odata inceputa, modernizarea unor strazi din municipiul Iasi nu e sigur ca se si termina. Strada dr. Vicol, de exemplu, inca are panouri de semnalizare a unor "capcane" ramase pe carosabil din vremea santierului de acum trei ani. Mai jos, in Pacurari, situatia e si mai incalcita pe o alta strada. Varianta Rediu este o mica bretea care evita rondul Pacurari printre Cimitirul "Sf. Treime" si cel mai mare magazin din cartier.Asa cum am mai relatat, licitatia pentru refacerea acestei strazi si a ... citeste toata stirea