Strandul Municipal, plin pana la refuz. Peste 2000 de ieseni au ales piscinele de pe Cicoarei

Peste 2000 de ieseni au ales sa petreaca la acest final de saptamana la strandul Municipal.Cei care au mers la piscinele Primariei de pe strada Cicoarei spun ca au asteptat cu nerabdare sa faca o baie, sa stea la soare si sa se bucure de vremea placuta!La Strandul Municipal, tariful de intrare este de 10 lei, in vreme ce copiii sub 7 ani si pensionarii vor achita 3 lei. Se acorda gratuitate pentru luptatorii in Revolutie, veteranii si vaduvele de razboi, detinutii politici si ... citeste toata stirea