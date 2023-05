Cu doi ani in urma, la prezentarea Strategiei de dezvoltare si modernizare a drumurilor judetene 2021-2026, planurile erau foarte optimiste. Pana la sfarsitul acelui an, judetul urma sa scape si de ultimii aproximativ 50 km de drumuri de pamant. Acum lucrurile nu par sa stea la fel de bine in teren, asa cum aratau atunci pe plansele aratate la Consiliul Judetean.Imediat dupa adoptarea strategiei in plenul CJ, centura usoara de ocolire a municipiului Iasi a intrat la proiectare pe toata ... citeste toata stirea