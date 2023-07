Mai multe strazi si pasaje din municipiul Iasi au fost afectate de ploile cazute noaptea trecuta in cantitati destul de mari."A sosit trenul cu precipitatii si in estul judetului Iasi, regiune care spuneam ca avea tendinta sa se transforme intr-un ciudat areal de seceta in asimetrie cu regiunile situate cu putin mai la vest. A fost suficient pentru asta un tren convectiv de manual, ce a intersectat chiar arealul orasului. Incepand de la miezul noptii s-au acumulat 62 mm la Universitate, 58 mm ... citeste toata stirea