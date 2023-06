Iasi, 8 iunie 2023Street FOOD Festival, cel mai mare eveniment culinar din Europa, revine la Iasi in perioada 8-11 iunie, in Gradina Ansamblului Palas. Anul acesta, festivalul aduce o tema noua, "Better Together", pentru a celebra puterea de uniune si pentru a oferi vizitatorilor o experienta culinara internationala, muzica live, divertisment pentru copii si multe alte surprize. Festivalul este pet friendly, invitandu-va sa va aduceti prietenii blanosi alaturi de voi.Programul Street FOOD ... citeste toata stirea