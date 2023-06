Street FOOD Festival revine in Iasi cu bucate internationale si muzica live in parcul Palas, in perioada 8-11 iunie 2023. Tema de anul acesta este "Better Together" si subliniaza importanta incluziunii, aducand impreuna iubitorii de mancare si muzica pentru patru zile pline de distractie si experiente gustative inedite.Street FOOD Festival din Iasi este cunoscut drept unul dintre cele mai apreciate evenimente de street food din Romania, iar anul acesta promite sa depaseasca asteptarile ... citeste toata stirea