Street FOOD Festival revine la Palas, mai gustos si autentic ca niciodata: Bosquito, Madalina Paval Live Orchestra si Rockabella, printre invitati

Street FOOD Festival da tonul celei mai mari calatorii culinare din acest an. In perioada 8-11 septembrie, in gradina Ansamblului Palas Iasi, Street FOOD Festival pregateste o experienta gastronomica de poveste, alaturi de chefi bucatari cu renume si trupe sonore precum: Bosquito, Madalina Paval Live Orchestra, JazzyBit, Ana Coman si Alexu & The Voices Inside, Rockabella.Muzica live a facut mereu parte din meniul Street FOOD Festival, iar anul acesta organizatorii au invitat nume noi, care sa ... citeste toata stirea