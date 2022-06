Strigat disperat pentru a scapa de dependenta de heroina. 14 ieseni intre 15 si 24 de ani au cerut ajutor

Recuperarea in cazul persoanelor dependente de heroina este deosebit de anevoioasa, sustin psihologii. In context, la sfarsitul lunii mai a anului 2022, a fost lansata la Iasi campania "Prevenirea consumului de heroina. Abstinent sau... absent". Un numar de 14 ieseni cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani au cerut ajutor, anul trecut, pentru a scapa de dependenta de heroina. Comparativ cu 2017, numarul lor s-a triplat, iar autoritatile au intrat in alerta.Specialistii Centrului de Prevenire, ... citeste toata stirea