Strunele inimii Iasului. Povestea vechilor scripcari si legenda lui Barbu Lautaru

* in inima Moldovei, acolo unde colinele domoale ale Iasului pastreaza soaptele istoriei, vechii lautari isi au locul lor aparte in tesatura culturala a orasului * strazile pietruite si casele vechi inca mai poarta ecoul melodiilor care odinioara rasunau la ceas de seara, cand lautarii isi dezvaluiau sufletul prin strunele viorilor si vibratiile tambalelorIn seri linistite, cand vantul adie printre teii batrani ai Iasiului, parca se aude, in departare, o vioara plangand sau razand, ... citește toată știrea