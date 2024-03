Student in anul IV arestat dupa o agresiune in trafic cu un sofer Uber. Ce a urmat e de "noaptea mintii". A intervenit DGA

Un student recalcitrant a fost arestat alaltaieri dupa ce a condus baut si a lovit un BMW la Iulius Mall, apoi a scuipat si injurat patru politisti. Acesta chiar a incercat sa muste pe doi dintre ei atunci cand a fost dus la Sectia 4 Tatarasi.Studentul se numeste George Constantin Rusu, are 23 de ani si este din Botosani, fiind student in anul al patrulea la Universitatea de Stiintele Vietii. In noaptea de 18 spre 19 februarie, soferul unui Uber s-a luat la harta cu studentul pe strada ... citește toată știrea