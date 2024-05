Student la Medicina, mort la un mare spital din Iasi. A cazut de la etajul al treilea

Un student la Medicina din Iasi, in varsta de 20 de ani, a cazut de la etajul al treilea al Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi, unde era internat. Tanarul suferise o interventie chirurgicala.Accidentul s-a intamplat la 18 aprilie 2023, dar a fost facut cunoscut abia acum.Moarte suspecta intr-un mare spital din IasiUn tanar in varsta de 20 de ani, student in anul al II-lea la Facultatea de Medicina Dentara a Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, a murit dupa ce ... citește toată știrea