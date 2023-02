Student la Medicina specializat pe vandut droguri in zone de lux. Si-a tot extins piata pana a vandut si unor politisti

Un student al Universitatii de Medicina si Farmacie si-a ales ca specializare vanzarea de droguri intr-un complex rezidential de lux din Copou. Cazat in Exclusive Residence, el a inceput prin cumpararea de cannabis pentru consum propriu, dupa care a inceput sa si vanda. A gresit in momentul in care a vandut si unor necunoscuti. Doi dintre ei erau investigatori sub acoperire.Faptele de care a fost acuzat Iulian Alexander Loghin s-au petrecut in urma cu aproape trei ani. Student la UMF, urmand ... citeste toata stirea