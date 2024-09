"Studentii" de la "U" Cluj intra azi in examen, in dealul Copoului!

* Poli Iasi si "U" Cluj se intalnesc, in aceasta dupa-amiaza, de la ora 16,45, pe Stadionul "Emil Alexandrescu", intr-un meci din cadrul etapei a 11-a a SuperLigii la fotbalUniversitatea Cluj urca dealul Copoului, in aceasta dupa-amiaza, decisa sa mareasca la 8 diferenta de puncte fata de principala sa urmaritoare, Otelul Galati. In plus, conform calculelor antrenorului Ioan Ovidiu Sabau, "universitarii" ar bifa, in cazul unei victorii in capitala Moldovei, una din cele sapte partide care le ... citește toată știrea