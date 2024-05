Studentii de la UAIC ofera meditatii, gratuit, pentru Bac!

Oportunitate pentru elevii din ultimul an de liceu oferita de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC). Sase studente de la Litere ofera gratis meditatii si consultatii gratuite pentru probele de limba romana si limba engleza de la Bacalaureat.Aceste cursuri sunt organizate in cadrul proiectului FDI "Acces spre succes in educatia universitara - AccED".Sedintele se vor desfasura online si vor fi tinute de sase studente de la Facultatea de Litere cu rezultate deosebite la ... citește toată știrea