Studentii din Iasi pot castiga o trotineta electrica daca vin cu o propunere inventiva de campanie de reciclare

Studentii din Iasi au posibilitatea de a castiga trei trotinete electrice in cadrul unui program care promoveaza reciclarea - "Every Can Counts", organizat de Asociatia Alucro in Romania. Campania de constientizare a reciclarii dozelor de aluminiu se adreseaza studentilor din toate universitatile romanesti care doresc sa participe la acest concurs."Campania Ambasadorii Reciclarii se adreseaza studentilor, se va derula in centrele universitare din Romania si are in vedere educarea tinerilor si ... citeste toata stirea