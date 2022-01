Studentii UAIC pot primi finantare de pana la 100 000 de euro pentru infiintarea unei afaceri

In cadrul proiectului "Educatia juridica si antreprenoriala - cheia succesului in afaceri! (IUS SMART)", 350 de studenti din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) au oportunitatea de a participa la un program autorizat de formare antreprenoriala, financiara si juridica si la un concurs de planuri de afaceri, in urma caruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finantare cuprinsa intre 40 000 si 100 000 de euro, in functie de numarul de locuri de munca create de ... citeste toata stirea