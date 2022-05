Studentii UAIC, premiati la Concursul National Studentesc de Fizica "Dragomir Hurmuzescu"

Studentii Facultatii de Fizica din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) au obtinut trei premii si doua mentiuni la Concursul National Studentesc de Fizica "Dragomir Hurmuzescu" (olimpiada studenteasca), editia a X-a, care a avut loc in data de 20 mai 2022, la Universitatea din Bucuresti.Echipa Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi s-a remarcat si in acest an prin performantele obtinute la acest concurs, o treime dintre distinctii fiind acordate ... citeste toata stirea