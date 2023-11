Carlos Adam, studentul de la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, care si-a sustinut teza de licenta de pe patul de spital, fiindca fusese operat de o tumoare gigant, pe creier, de 9 centimetri in diametru, a inceput tratamentul in Laboratorul "Gamma Knife". Procedurile de radiochirurgie vor fi desfasurate la Spitalul de Neurochirurgie, acolo unde tanarul a primit si noua sa sansa la viata. Conform reprezentantilor unitatii medicale, recuperarea sa merge bine, iar Carol are planuri ... citeste toata stirea